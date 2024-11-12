FT: ЕС намерен высвободить миллиарды евро из бюджета на оборону и безопасность

Европейский союз намерен высвободить из бюджета миллиарды евро, чтобы потратить их на безопасность и оборону. Об этом сообщила газета Financial Times .

По данным журналистов, сначала эти деньги предназначались для сокращения экономического неравенства. Речь идет о 392 миллиардах евро. На данный момент из этой суммы израсходовали менее 5%.

«Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы потенциально перенаправить десятки миллиардов на оборону и безопасность», — написали авторы материала.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Владимира Зеленского к склонению ЕС к воровству. Украинский лидер запросил все замороженные активы России.

На фоне этого Филиппо призвал Францию перестать отправлять Украине деньги и оружие. Также политик потребовал остановить Зеленского и выйти из «этого бешеного безумия».