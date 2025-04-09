ЕС пообещал Украине более двух миллиардов евро от российских активов

Евросоюз пообещал выделить Украине 2,1 миллиарда евро из замороженных российских активов. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Кая Каллас.

«Мы намерены поэтапно предоставить Украине второй транш в размере 2,1 миллиарда евро до конца этого месяца», — заявила она.

Первый перевод денег состоялся в июле.

Ранее Евросоюз на официальном сайте объявил, что предоставит Украине кредит на миллиард евро, а в качестве компенсации возьмет себе деньги из замороженных активов.

На днях министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна заявил, что из-за непримиримой позиции премьера Венгрии Виктора Орбана Евросоюзу придется вернуть России 240 миллиардов долларов активов. Поэтому Венгрию, по его словам, необходимо лишить права голоса.