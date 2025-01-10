ЕС отправит Украине три миллиарда евро под российские активы

Евросоюз отправит три миллиарда евро Украине в качестве первого транша кредита под российские активы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х .

«Сегодня мы передаем Украине 3 миллиарда евро в качестве первого платежа в рамках части кредита ЕС от G7», — написала политик.

В конце 2025 года она заявила, что первый транш кредита перечислят Украине в начале января. Размер кредита — 18,1 миллиарда евро. Эту сумму намерены выплатить украинской стороне в течение 2025 года.

Ранее в Минюсте Украины заявили, что государственный бюджет страны пополнился на 2,5 миллиарда гривен (около 59,4 миллиона долларов) за счет активов России. В ведомстве назвали это одним из главных итогов своей работы в ушедшем году.

Еще в мае 2022 года Рада приняла закон о переводе всех российских активов в собственность Национального инвестиционного фонда. Также украинские суды национализировали имущество бизнесменов из России Михаила Фридмана, Петра Авена и Олега Дерипаски.