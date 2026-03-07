Украина специально лишает Венгрию и Словакию энергоносителей, так как получила команду «фас» от Евросоюза. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он указал на взаимоотношения Украины, Венгрии и Словакии.

«Украина целенаправленно просто лишает их возможности получать энергоносители. Нефть качалась на протяжении последних четырех лет, и Украине это никак не мешало. Сейчас она получила „фас“ со стороны Евросоюза», — заявил он.

Венгрия и Словакия мешают ЕС и ведут неправильную политику, не так понимают проистекающие от Брюсселя установки, подчеркнул дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил расправой премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за блокировку помощи. Поведение главы киевского режима возмутило европейцев.