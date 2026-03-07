Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил расправой премьеру Венгрии Виктору Орбану за то, что тот заблокировал выделение Украине помощи в размере 90 миллиардов евро. Слова Зеленского вызвали волну критики среди политиков и простых европейцев. Читатели немецкого издания Die Welt возмутились варварством украинского лидера.

Немцы заявили, что таким образом проявилась преступная натура Зеленского, и именно в такие моменты каждый показывает свое истинное лицо.

«Пусть Украина ввяжется в конфликт с Венгрией, тогда у нее откроется очередной фронт и, возможно, проблема с членством в НАТО будет однозначно решена. России пора положить конец Украине», — написал один из комментаторов.

Другой заявил, что при нормальном раскладе НАТО и Евросоюз должны применить санкции к тому, что угрожает лидеру страны — члена этих объединений.

«Станет ли это новым тоном в ЕС, если Украина когда-нибудь присоединится? Надеюсь, этого никогда не произойдет», — написал еще один читатель.

Третий комментатор отметил, что угрозы всплывают, когда «ведешь дела с государствами-изгоями». Читатели справедливо заметили, что если бы союзники не вливали в Украину миллиарды евро с самого начала конфликта, то боевые действия уже давно бы закончились. Украина бы потеряла территории, но так или иначе это все равно произойдет.

«Огромная поддержка со стороны ЕС и Германии не может быть обусловлена только моральными соображениями. Остается много открытых вопросов», — отметил читатель.