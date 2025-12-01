Ермаку запретили покидать Украину

Экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку запретили покидать территорию страны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака», — написал он.

Гончаренко добавил, что основанием для запрета стало соответствующее требование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее стало известно, что Зеленского к отставке Ермака подтолкнули главы НАБУ и СБУ. Они убедили главу киевского режима, что фигурант коррупционного скандала не может вести дипломатическую работу.