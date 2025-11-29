Ермаку предложили пойти в ВСУ обычным солдатом

Бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку предложили отправиться на фронт рядовым бойцом и освоить профессию оператора беспилотника. С такой идеей выступила офицер Вооруженных сил Украины Татьяна Черновол, написав об этом в Facebook*.

Она подчеркнула, что предложение серьезное и без иронии, бойцов ей остро не хватает. По словам Черновол, ее взвод — небольшое подразделение, изолированное от внешнего мира и живущее лишь боевой работой.

«Условия хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям», — отметила она.

Черновол предложила Ермаку стать обычным бойцом «без прошлого» и со временем — оператором дрона. Сначала, по ее словам, он мог бы быть вторым номером. Готовить беспилотник к вылету, снаряжать боеприпасы, помогать штурманам. Позже — изучить профессию пилота, хотя профессиональная работа требует сложной подготовки, умения ориентироваться на местности и работать под нагрузкой.

В письме изданию New York Post Андрей Ермак заявил, что действительно намерен пойти на фронт. Он утверждал, что «готов к любым репрессиям», назвал себя честным человеком и объяснил, что служил Украине и не хочет создавать проблем президенту Владимиру Зеленскому.

