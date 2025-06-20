Ермака уличили во лжи о встрече с Рубио в США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак соврал о состоявшейся встрече с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком», — возмутился он.

Дубинский напомнил, что в Politico ранее опубликовало статью про Ермака, в которой речь шла о разговоре с Рубио. Журналисты писали, что встречу Ермака с госсекретарем США отметили в последнюю минуту, однако позже он «наткнулся» на американского чиновника в коридоре.

Сам же Ермак написал в соцсети X, что провел переговоры с госсекретарем США в Вашингтоне. По его словам, они обсудили ситуацию на фронте. После очередных атак на Киев Ермак попросил сильнее поддержать ВСУ.

Ранее стало известно, что офис Зеленского планирует отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщал RT.