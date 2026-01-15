Ермак не получал подозрений НАБУ. Ведомство признало, что не в курсе, где он сейчас

В НАБУ заявили, что не знают, где находится Ермак

Национальное антикоррупционное бюро Украины не вручило подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку и не знает, где он находится. Об этом заявил директор ведомства Семен Кривонос, его слова привело местное издание «Страна».

По словам Кривоноса, любой судья может узнать о предстоящих обысках, что создает риск утечки информации. Кроме того, он не ответил, удалось ли допросить Ермака, сославшись на тайну следствия.

Ранее украинские СМИ сообщили об обысках у личного водителя Ермака. При этом то, что бывшему чиновнику до сих пор не вручили подозрение, может быть связано с подковерной борьбой силовых структур.

Ермак лишился своей должности в конце ноября. Вместо него Офис президента возглавил Кирилл Буданов.