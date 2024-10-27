Ермак рассказал, когда на Украине пройдут президентские выборы

Выборы президента на Украине состоятся сразу после окончания конфликта. Такое заявление сделал глава офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera .

«[Выборы пройдут] сразу после окончания конфликта. [Президент Украины Владимир] Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей», — заявил Ермак.

Пока все ресурсы должны идти на фронт, добавил глава ОП.

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани отметил, что Украина не стремится вести диалог с Россией об урегулировании конфликта. Он заявил, что «мяч на их стороне», однако переговоры означают конец военного положения и необходимость проводить выборы главы государства.