Ермак обзавелся охраной СБУ и установил на авто номера с прикрытием

Служба безопасности Украины охраняет бывшего руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака после отставки. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, чьи слова привело местное издание «Страна».

На автомобиле Ермака установлены номера прикрытия. Подобные вещи нигде не документируются, отметил депутат.

«Эти дела достаточно закрытые. Поэтому если я или журналисты будут спрашивать, есть ли такие меры по Ермаку, скорее всего никакого ответа не будет — или это можно спокойно скрыть», — добавил он.

Оказалось, экс-глава офиса украинского лидера передвигается на бронированном авто Mercedes S-класса, а его охранники — на двух машинах Skoda.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Ермак возглавил комитет при Национальной ассоциации адвокатов по вопросам компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.