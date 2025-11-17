«Экстракшен». Побегу Умерова в Турцию дали оценку

Военкор Коц: Умеров умело организовал себе экстракшен в Турцию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отказался возвращаться на родину. Военкор Александр Коц в Telegram-канале сравнил такой поступок с «экстракшеном».

«Похоже, Умеров сам себе умело организовал „экстракшен“. Сейчас вспомнит, что у него тюркские корни и вообще он в душе — турок», — написал он.

Коц предположил, что вся правящая верхушка Украины рано или поздно разбежится.

«Включая Зеленского, который явно не тянет на капитана, готового остаться со своим тонущим кораблем», — добавил военный журналист.

Умеров покинул Украину 11 ноября и отправился в Стамбул для новых переговоров по обмену пленными с Россией.

В ближайшие дни политик будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы «разблокировать процесс» обменов.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк на странице в Facebook* намекала, что Умеров может не вернуться на Украину.

«В течение 2025 года стали известны факты преступной деятельности Тимура Миндича в сфере обороны осуществлением им влияния на министра обороны Умерова. Надеюсь, Умеров вернется на Украину», — писала она.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.