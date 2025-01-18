Экс-ведущего телеканала «Наш» задержали на Украине за пророссийские взгляды

СБУ
Фото: СБУ

Украинские силовики задержали бывшего ведущего телеканалов NewsOne и «Наш» по обвинению в пророссийских взглядах и оправдании спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что собрали масштабную базу доказательств, подтверждающих антиукраинскую деятельность подозреваемого. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы и конфискация имущества.

По информации издания «Страна.ua», задержанным стал Назар Диордица, более известный под псевдонимом Макс Назаров. Он входил в топ-50 ведущих блогеров Украины. После блокировки телеканала «Наш» Назаров создал создал YouTube-проект «Да, это так».

Ранее оскароносный американский режиссер Оливер Стоун уличил Украину в ненависти ко всему русскому. По его словам, раньше президент государства Владимир Зеленский даже не знал украинский язык. Ему пришлось быстро выучить его, чтобы не говорить на русском.

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