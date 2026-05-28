Экс-премьер Украины Азаров заявил о риске провокации из-за визита Тихановской

Визит белорусского оппозиционера Светланы Тихановской в Киев свидетельствует о подготовке крупномасштабной провокации. Об этом ТАСС заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Цели, с которыми приезжала Тихановская, чисто пиаровские — показать, что есть оппозиция [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко, есть какие-то даже „министры“, есть какое-то там „правительство“ непонятное, сформированное во главе с этой Тихановской», — сказал он.

По словам Азарова, украинский лидер Владимир Зеленский окрестил Тихановскую президентом Белоруссии — речь идет о серьезной провокации.

Оппозиционер встретилась с президентом Украины в Киеве 26 мая. В среду она сообщила об открытии представительства в столице.

Ранее о визите Тихановской в Киев сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.