Экс-премьер Украины Азаров заявил о риске провокации из-за визита Тихановской
Визит белорусского оппозиционера Светланы Тихановской в Киев свидетельствует о подготовке крупномасштабной провокации. Об этом ТАСС заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Цели, с которыми приезжала Тихановская, чисто пиаровские — показать, что есть оппозиция [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко, есть какие-то даже „министры“, есть какое-то там „правительство“ непонятное, сформированное во главе с этой Тихановской», — сказал он.
По словам Азарова, украинский лидер Владимир Зеленский окрестил Тихановскую президентом Белоруссии — речь идет о серьезной провокации.
Оппозиционер встретилась с президентом Украины в Киеве 26 мая. В среду она сообщила об открытии представительства в столице.
Ранее о визите Тихановской в Киев сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.