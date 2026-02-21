Вопрос устранения киевского режима необходимо решать с США. Об это ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, с точки зрения долговременных интересов именно украинцы в первую очередь заинтересованы в устранении нацистского режима.

«И вот эта главная задача должна быть решена на переговорах, безусловно, с американцами, потому что такая задача не может ставиться самому этому режиму киевскому», — подчеркнул экс-премьер.

Он добавил, что ни президент Владимир Зеленский, ни глава его офиса Кирилл Буданов, ни секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров не будут устранять сами себя, обсуждать эту задачу с ними бессмысленно.

Только от американцев можно ожидать реалистичного подхода к разрешению этого конфликта. От европейцев такого подхода нельзя дождаться.

Ранее Азаров заявил, что никто из высшего руководства Германии не стал встречать Зеленского в Мюнхене, потому что он надоел всему миру.