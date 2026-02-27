Риши Сунак стал советником Зеленского по возрождению Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет консультировать президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического восстановления страны. Об этом сообщила газета The Independent.

Сунак занял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины.

«Я рад присоединиться к международной группе, консультирующей Зеленского по вопросам экономического восстановления», — сказал он.

В совет также вошли президент Всемирного банка Аджай Банга и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Кроме того, в первом заседании совета участвовали представители Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин отметил, что российско-украинские отношения постепенно выровняются, так как «время лечит», но многое зависит и от того, кто придет на смену Зеленскому.