«Время лечит». Степашин высказался о будущем России и Украины

Степашин: от сменщика Зеленского во многом будут зависеть отношения РФ и Украины

Российско-украинские отношения постепенно выровняются, так как «время лечит», но многое зависит и от того, кто придет на смену президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший российский премьер-министр Сергей Степашин.

Степашин оценил перспективы восстановления отношений между Россией и Украиной.

«Много зависит еще от того, кто придет к власти после Зеленского. Если какой-нибудь очередной самурай, прошу прощения, пускай на меня японцы не обижаются, то толку не будет», — отметил политик.

Прошлой весной бывший премьер говорил, что после распада Советского Союза с Украиной произошла катастрофа. При этом он не исключил, что республика сохранит свой суверенитет, но неясно в каком качестве, ведь перед Россией не стоит задача по завоевыванию всей страны.

Ранее Степашин заявил, что Россия может достичь целей спецоперации в этом году. Для этого российской армии необходимо взять под контроль Славянска и Краматорска.