Экс-премьер Азаров заявил, что Зеленский фигурирует на «пленках Миндича»

Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует на «пленках Миндича». Об этом ТАСС сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Уже вышли на самого Зеленского», — подчеркнул он.

По его словам, на пленках есть указания главы государства по поводу приобретения бронированных бракованных жилетов, махинаций с «Энергоатомом» и другие.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу экс-главу офиса Зелинского Андрея Ермака. Его обвиняли в легализации денег при строительстве элитного жилья в Киевской области.

Сам Ермак вину не признал и заявил, что продолжит защищать свои права, репутацию и имя.