Экс-прапорщик отказался присягнуть Украине и уехал в Россию

RT: военный не стал давать присягу Украине, уехал в РФ и отказался от сына

Бывший прапорщик родом из Нижегородской области решил не давать присягу Украине и переехал в Россию. Сын военного стал тренером боевиков нацбатальона «Азов»*, мужчина перестал с ним общаться, сообщил RT .

Сергея отправили на службу во Львовскую область в конце 1980-х годов. К 1995-му он дослужился до прапорщика. Начальник Сумского погранотряда предложил ему присягнуть Украине.

«Я отказался, поскольку не мог предать Россию», — сказал военный.

Вместе с женой и грудным ребенком Сергей уехал в Россию. Позже супруга с сыном вернулись обратно на Украину. Мужчина общался с сыном до 2014 года. Уже повзрослевший парень сообщил отцу, что тренирует «азовцев»* и попросил больше ему не звонить.

«Я ответил: „Значит, у меня больше нет сына, я потерял тебя!“ Было очень больно», — рассказал Сергей.

В понедельник Верховный суд ДНР вынес приговор боевику «Азова»* за убийство двух мирных жителей Мариуполя. Военного приговорили к 24 годам колонии.

* Запрещенная в России террористическая организация.