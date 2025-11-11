Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров выразил мнение, что президент США Дональд Трамп пытался принудить украинского лидера Владимира Зеленского к уступкам по урегулированию конфликта, задействовав Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» .

По словам Прозорова, на встрече в Анкоридже Трамп и его российский коллега Владимир Путин договорились о некой формуле, однако Трамп не смог заставить Зеленского согласиться на мирные компромиссы, и потому, чтобы не подорвать имидж США, был выбран непрямой путь давления — через подконтрольную американской стороне антикоррупционную структуру.

Эксперт отметил также, что использование независимых органов по линии внешнего давления позволяет американской стороне формально дистанцироваться, аргументировав вмешательство внутренними процессами Украины. Он при этом напомнил, что, по его сведениям, детективы НАБУ проходили подготовку у специалистов спецслужб США.

Как утверждает Прозоров, такие меры демонстрируют Зеленскому: в случае отказа от выполнения условий последуют жесткие последствия.

The New York Times со ссылкой на источники и материалы украинских СМИ сообщила, что обыски у украинского предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича стали ответом антикоррупционных органов на действия президента Украины Владимира Зеленского.