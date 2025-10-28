Экс-мэру Одессы Труханову вручили подозрение прямо на парковке

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в служебной халатности. Об этом вечером 28 октября сообщили украинские СМИ, включая «Общественное» и «Украинскую правду».

По данным изданий, подозрения также объявлены двум заместителям Труханова и еще нескольким сотрудникам мэрии. Следствие считает, что городские власти не приняли необходимых мер до, во время и после масштабного наводнения, которое произошло 30 сентября. Тогда из-за последствий стихии погибли не менее 10 человек.

Отмечается, что подозрения вручили одновременно с ходатайствами об избрании меры пресечения.

В последние месяцы политическое положение Труханова стало крайне нестабильным. Ранее СБУ обвинила его в наличии гражданства России. После этого Владимир Зеленский лишил экс-мэра украинского гражданства, а исполнять обязанности главы города временно назначили секретаря горсовета Игоря Коваля.

Также в Одессе создана городская военная администрация во главе с бригадным генералом Сергеем Лисаком. По сообщениям СМИ, против Труханова готовилось еще одно обвинение — по хозяйственным преступлениям.