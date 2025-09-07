Экс-депутат Рады Царев: на Украине готовят планы на случай ухода Зеленского

На Украине разрабатывают одновременно несколько планов на случай ухода президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил российский политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царев в Telegram-канале .

По его словам, на Украине «кипит политическая жизнь». В стране обсуждают тему назначения премьер-министра на переходный период в случае снятия Зеленского с должности президента или ограничения его полномочий.

«Рассматриваются самые неожиданные фигуры. Любопытно, но среди них мелькало имя Анатолия Кинаха, который был премьер-министром Украины с 2001 по 2002 год при Кучме», — отметил Царев.

Он напомнил, что Кинах руководил Минэкономики Украины, занимал посты депутата Верховной рады и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее исследователь экономики из Каира Ахмед Адель выразил мнение, что Зеленский опасается личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.