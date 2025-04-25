Мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление о возможных территориальных уступках Украины, поскольку является оппозиционным политиком. Об этом aif.ru сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
По его мнению, эти слова вряд ли прозвучали бы, если бы у украинского лидера Владимира Зеленского не было сложностей в отношениях с американским президентом Дональдом Трампом.
«Кличко представляет собой оппозиционную силу по отношению к Зеленскому. Его поддерживает целая группа мэров украинских городов, — подчеркнул Царев.
Ранее стало известно, что действующего мэра Киева хотят свергнуть с должности. По словам депутата Рады Виктории Сюмар, власть в столице может перейти от государственной администрации во главе с Кличко к военной.
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