Европу призвали прекратить спонсировать коррупцию на Украине
Политик Филиппо раскритиковал ЕС за помощь Украине на фоне коррупционного дела
На Украине разразился новый коррупционный скандал из-за денег, которые ей передали страны Евросоюза. Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он подчеркнул, что на фоне очередного коррупционного дела украинский президент Владимир Зеленский отправился в США, чтобы провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Филиппо добавил, что в коррупции уличили весь политический режим республики.
«И все это на наши деньги!» — подчеркнул он.
Политик призвал остановить финансовый поток на Украину, с помощью которого спонсируется коррупция и конфликт с Россией.
Ранее в Верховной Раде начали проводить обыски. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что вместе с прокуратурой выявило преступную схему, по которой депутаты получали выгоду за свои голоса в парламенте.
Имена и число участников коррупционного преступления ведомство не раскрыло.