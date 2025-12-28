На Украине разразился новый коррупционный скандал из-за денег, которые ей передали страны Евросоюза. Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что на фоне очередного коррупционного дела украинский президент Владимир Зеленский отправился в США, чтобы провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Филиппо добавил, что в коррупции уличили весь политический режим республики.

«И все это на наши деньги!» — подчеркнул он.

Политик призвал остановить финансовый поток на Украину, с помощью которого спонсируется коррупция и конфликт с Россией.

Ранее в Верховной Раде начали проводить обыски. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что вместе с прокуратурой выявило преступную схему, по которой депутаты получали выгоду за свои голоса в парламенте.

Имена и число участников коррупционного преступления ведомство не раскрыло.