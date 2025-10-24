Европейская комиссия надеется предоставить Украине до конца 2025 года кредит на основе замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью Bloomberg .

По его словам, предоставление так называемого «репарационного кредита» с использованием активов Центробанка может стать очень важным решением. Украине планируют направить 150 миллиардов евро на нужды обороны.

«Я надеюсь, что это произойдет. Важные решения могут быть приняты на предстоящем Совете глав государств ЕС», — сказал Кубилюс.

В дорожной карте, утвержденной на прошлой неделе решением ЕК, кредит киевскому режиму планируют предоставить в конце года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина рискует исчезнуть из-за колониальной политики Запада. Члены ЕС уже обсуждают раздел страны.