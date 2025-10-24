Раздел Украины начали обсуждать в ЕС

Украина рискует исчезнуть из-за колониальной политики Запада. Члены Евросоюза начали обсуждать раздел страны, заявил на митинге у здания национального парламента Венгрии премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщил ТАСС .

«Украина уже давно не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна. Ее судьба находится в чужих руках. <…> Вопрос о разделе Украины уже стоит на повестке дня», — сказал он.

Лидеры Евросоюза, по мнению Орбана, заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Они следуют колониальной логике, рассчитывая развалить и поделить слабую страну.

Ранее премьер заявил, что Венгрия, в отличие от европейских союзников, заинтересована в существовании Украины, так как это отвечает ее стратегическим интересам. Она необходима как буферная зона на границе с Россией.