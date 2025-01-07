Макгрегор: Зеленский в интервью Фридману дал понять, что уже не верит в успех

Из интервью украинского президента Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману ясно видно, что он сам не верит в какой-либо успех. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я не думаю, что он верит в то, что у него есть хоть какой-то шанс на успех», — ответил бывший советник на вопрос о том, удалось ли Зеленскому продвинуть свои идеи.

Как сказал полковник, это интервью не могло повлиять на общественное мнение, потому что для Зеленского «эта война уже проиграна».

По словам Макгрегора, в том, что в Вашингтоне не хотят признавать этот факт, заключается «огромная трагедия».

Также экс-советник предложил признать Зеленского преступником за необоснованные «резню и смерти», напомнив, что его полномочия как президента уже давно закончились.

«Его не интересует Украина. Его не назначали и не выбирали на его пост, чтобы он вообще вмешивался в дела Украины», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее телеведущая и журналистка Собчак оценила уровень Зеленского как руководителя страны, обратив внимание на его матерные выражения в ответах ведущему.