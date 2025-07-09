«Его могут понять не только лишь все»: Кличко лишился дара речи на выступлении

На видео градоначальник и бывший чемпион мира по боксу только мычит и активно показывает что-то руками. Что он хотел сказать и где состоялось неудачное выступление, неизвестно.

Канал предложил подписчикам придумать свои версии произошедшего.

«Его могут понять не только лишь все», — написал один из комментаторов, намекая на известную фразу Кличко, произнесенную в 2013 году во время выступления на украинском телевидении.

Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали, как однажды попытались разыграть Владимира Зеленского, но тот повел себя неадекватно: начал издавать странные звуки и грозился проклясть звонивших.