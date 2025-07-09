«Его могут понять не только лишь все»: Кличко лишился дара речи на выступлении
Shot: Кличко замычал во время выступления и начал показывать что-то руками
Мэр Киева Виталий Кличко лишился дара речи во время выступления. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
На видео градоначальник и бывший чемпион мира по боксу только мычит и активно показывает что-то руками. Что он хотел сказать и где состоялось неудачное выступление, неизвестно.
Канал предложил подписчикам придумать свои версии произошедшего.
«Его могут понять не только лишь все», — написал один из комментаторов, намекая на известную фразу Кличко, произнесенную в 2013 году во время выступления на украинском телевидении.
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