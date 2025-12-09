Welt: Украина долго не продержится без поставок американского оружия

Украина долго не продержится, если США прекратят поставки военной помощи. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, который находится в Киеве.

Журналист отметил, что у президента США имеются все рычаги давления, чтобы приблизить мир на Украине.

«Ему просто нужно прекратить поставки оружия украинцам, и тогда они долго не продержатся», — заявил Ваннер.

Он подчеркнул, что Киев стремится к продолжению конфликта, несмотря на критическую ситуацию в стране.

В понедельник Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии. За два часа обсуждений главы государств не выработали никаких решений. В итоговом заявлении представителя Даунинг-стрит не было конкретики. Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не намерена идти на компромиссы в территориальном вопросе.