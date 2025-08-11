Президент Владимир Зеленский ради спасения себя и своей страны должен согласиться на прекращение огня и выборы на Украине. Такое заявление сделал на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Для него (Зеленского — прим. ред.) — это единственное спасение. Прекращение огня, отмена военного положения, проведение выборов — это единственный вариант, который есть. Иначе спастись уже невозможно будет. Это 100%», — предупредил Соскин.

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп решительно настроены на урегулирование конфликта. Киеву не стоит надеяться на помощь европейских союзников, у Зеленского и его окружения осталось мало времени, подчеркнул политолог.

Опальный депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленскому нет смысла «верещать», что его не позвали на саммит на Аляске. По словам парламентария, в этом виноват исключительно сам глава киевского режима.