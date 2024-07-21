Джонсон поверил, что Трамп осознает последствия поражения Украины для США

Поражение Украины в конфликте с Россией станет проблемой для американского руководства, заявил в своей статье для Daily Mail бывший британский премьер Борис Джонсон. При этом он подчеркнул, что это очень хорошо осознает кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Джонсон напомнил, что не так давно провел переговоры с республиканцем. На повестке был в том числе украинский кризис. После этого экс-глава правительства Великобритании сделал вывод: что бы ни говорили другие соратники Трампа по партии, сам кандидат на пост американского лидера осознает реальное положение дел.

«Я верю, что Трамп понимает реальность: поражение Украины было бы огромным поражением для США», — подчеркнул он.

В этой же статье Джонсон заявил о необходимости «оттеснить войска России» до границ февраля 2022 года. Также, по его мнению, Украине надо позволить присоединиться к НАТО и Европейскому союзу. Тут же он уточнил, что для реализации этих планов Запад должен дать Киеву больше оружия и позволить свободно его использовать.