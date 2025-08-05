Двух российских подростков внесли в базу «Миротворца»

Экстремистский сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные двух несовершеннолетних россиян: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Двое подростков учатся в российских школах. Их личные данные, включая место жительства и профили в социальных сетях, были опубликованы без их ведома.

«Миротворец»* уже публиковал данные несовершеннолетних. В 2021 году в базу внесли информацию о 12-летней журналистке из Луганска Фаине Савенковой. Девочка обратилась к Совбезу ООН с видео, где призвала защитить детей Донбасса.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец»* внесли российского режиссера Константина Богомолова. Причиной стала поддержка действий России.

В базе данных «Миротворца»* числится множество российских деятелей культуры. Этот ресурс известен тем, что публикует личные данные тех, кого Украина считает угрозой для своей безопасности.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.