Двух 17-летних подростков задержали в Киеве за нападение на военного

Полиция задержала в Киеве двух 17-летних подростков. Их обвиняют в нападении на военного в Гидропарке. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По данным правоохранительных органов, молодые люди подошли к мужчине в форме и спровоцировали конфликт. После этого парни повалили военного на землю и начали его избивать. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Полиция задержала двоих участников ссоры, теперь украинские силовики разыскивают остальных нападающих. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На Украине мужчины призывного возраста в попытке избежать мобилизации совершают странные поступки. В Ивано-Франковске мужчина укусил за ногу военкома, чтобы помешать «бусификации». Мужчину удалось задержать и доставить в военкомат.

В конце марта военкомы принудительно мобилизовали украинца, вышедшего на прогулку с грудным ребенком. Сотрудники ТЦК бросили коляску на тротуаре, а младенца увезли вместе с отцом.