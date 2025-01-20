Двоих генералов и полковника ВСУ задержали за халатность и бездействие на поле боя. Об этом заявила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Их обвинили в потере личного состава и вооружения, приведшей к тому, что российские военные в 2024 году заняли часть территории Харьковской области. В частности, одному из генералов инкриминировали то, что он поручил оборонять позиции не подготовленным для этого подразделениям теробороны.

Также задержали командира еще одной украинской бригады — за массовое дезертирство и другие преступления в подчиненных ему войсках.

Ранее депутат Верховной рады Анатолий Бурмич заявил, что украинские военные призвали завершить боевые действия в первой половине 2025 года, потому что им не хватает помощи Запада.