Два энергообъекта на севере и юге Украины получили повреждения

«Укрэнерго» сообщило о повреждении двух объектов на севере и юге страны

Фото: РИА «Новости»

Два энергетических объекта получили повреждения ночью и утром 14 августа на севере и юге Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

По ее данным, ночью были отключения электричества в отдельных районах Черниговской области, но к утру энергоснабжение восстановили.

А утром повреждения получил неназванный объект в одном из южных регионов. Компания сообщила об аварийно-восстановительных работах.

По заявлению «Укрэнерго», из-за ситуации в системе накануне Украине пришлось запросить подачу электричества у Словакии.

В конце июля мэр Днепропетровска Борис Филатов предупредил горожан, что им скоро придется привыкать не к графикам отключений света, а к графикам их включений.

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