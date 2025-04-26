Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак пытаются тянуть время и обманывают союзников. Об этом депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в Telegram-канале.

Он считает, что Зеленский играет роль «недоговороспособного кретина», а Ермак рядом с ним «конструктивная душка, который только и может совладать с дурной макакой». Такая игра дает им время, чтобы придумать, как разыграть своих оппонентов.

Дубинский уверен, что у президента Украины и его окружения нет никакого плана действий. Все свои усилия они направили на то, чтобы продержаться как можно дольше, пока США это не надоест.

«Если согласен Ермак, то ему надо убедить Зеленского. А пока это происходит — что-то поменяется, или подмахнут бриты, или проскользнут французы, что-то муркнет Еврокомиссия. И оп, еще неделю продержались», — резюмировал Дубинский.

По его словам, киевский режим передал Белому дому недостоверную информацию. Из-за больших боевых потерь ВСУ проиграют через шесть месяцев.