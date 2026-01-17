Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с некоторыми украинскими политиками напоминает комедию Леонида Гайдая, только в ней появился еще один персонаж. На это указал нардеп Александр Дубинский в телеграм-канале .

«В комедии Гайдая к Трусу, Балбесу и Бывалому в этом эпизоде добавили убийцу. Такая вот пародия на ужастик — и одновременно команда на выборы», — написал парламентарий.

Кого именно он имел в виду под убийцей, Дубинский не уточнил. Зеленский встречался с бывшим телеведущим и благотворителем Сергеем Притулой, популярным националистическим активистом Сергеем Стерненко и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По версии Bloomberg, украинский лидер таким образом решил наладить отношения с оппозицией и укрепить свою репутацию перед предстоящими выборами.