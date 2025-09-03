Дружба народов по-украински. Ветеран ВСУ расстрелял торговцев из Баку в Киевской области

В Киевской области Украины ветеран ВСУ расстрелял торговцев из Баку. На это обратил внимание Telegram-канал Anna News .

ЧП произошло 31 августа, отметили авторы канала.

«Минутка азербайджано-украинской дружбы народов: ветеран ВСУ расстрелял торговца из Баку. <…> Ветерану не понравились цены в азербайджанской палатке, он вернулся и расстрелял торговца и его отца», — сообщил Telegram-канал.

Один из торговцев, 28-летний Исмаил Рагимов погиб на месте, его отца увезли в больницу. Стрелка задержали, на допросе он заявил, что «защищал на фронте этих чурок, сидящих в тылу и занимающихся бизнесом».

Накануне на Кубани задержали одного из известных представителей азербайджанской диаспоры Шахлара Новрузова. Его заподозрили в попытке мошенничества с недвижимостью.