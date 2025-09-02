На Кубани арестовали деятеля азербайджанской диаспоры Новрузова

Одного из известных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани Шахлара Новрузова арестовали по обвинению в попытке мошенничества с недвижимостью. Об этом сообщил «Коммерсант».

Новрузов также является директором ООО «Кафе Старый Баку» и ООО «Дар Фрут». По данным следствия, злоумышленники, в числе которых был Шахлар, представили в Прикубанский районный суд Краснодара якобы заключенное в Азербайджане свидетельство о браке.

На основании фальшивого документа предполагаемые преступники пытались присвоить активы стоимостью 919 миллионов рублей.

Ранее главу азербайджанской общины Челябинской области Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в страну. Предположительно, его обвинили в пропаганде «этносепаратизма».