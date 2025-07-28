Дизайнер раскрыл, кто заставил Зеленского надеть пиджак

Сменить одежду в милитаристском стиле на костюм президента Украины Владимира Зеленского заставила жена Елена. Об этом в украинскому интернет-изданию «Телеграф» рассказал дизайнер Виктор Анисимов.

«Первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно: она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле», — заявил дизайнер.

По его словам, самое сложное в работе с главой киевского режима было получить согласие на смену гардероба.

Изменения во внешнем облике Зеленского отметили на саммите НАТО, где он предстал в черной рубашке и черном костюме.

Не последнюю роль в смене имиджа сыграла выволочка президента США Дональда Трампа, которую тот устроил Зеленскому в Овальном кабинете за неподобающий вид. Формула «по одежке встречают» никуда не делась, отметил политолог Сергей Маркелов.