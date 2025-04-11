Директора больницы на Украине выбросили в мусорный бак

Директора больницы в Житомирской области во время митинга бросили в мусорный бак

На Украине жители Житомирской области устроили митинг и выбросили директора больницы в мусорный бак. Об этом сообщила «Страна.ua».

«Директора больницы бросили в мусорный бак из-за закрытия отделения», — уточнили в сообщении.

Местные жители вышли на улицы с требованиями отменить закрытие отделения и увольнение его сотрудников. Судя по видео, митингующие, среди которых были люди в военной форме, обыскивали больницу.

После этого директора Сергея Демуса с оскорблениями опустили в мусорный контейнер. Оттуда ему помогли выбраться подошедшие сотрудники полиции. В итоге руководитель медицинского учреждения отменил свой приказ о реорганизации отделения неврологии.

Ранее жители Украины возмутились из-за отмены мобилизации экс-главы государственной фискальной службы Романа Насирова.