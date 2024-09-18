Диалога не будет. Россия и США не договорятся о контроле над вооружениями из-за ВСУ

Переговоры России и США по контролю над вооружениями в настоящий момент невозможны, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, диалогу мешают продолжающийся украинский конфликт, нападение ВСУ на Курскую область и потенциальное разрешение на удары вглубь РФ, сообщило РИА «Новости» .

Посол уточнил, что из-за перечисленных причин невозможен даже «пристрелочный диалог». Антонов обвинил власти США в уничтожении так называемых сдерживающих элементов — договорно-правовых поручней, служивших основой архитектуры контроля над вооружениями.

«Параллельно слышим и рассуждения в Капитолии и в экспертных кругах о том, что Вашингтону нужно наращивать вложения в ядерный арсенал, чтобы сдерживать сразу несколько ядерных держав», — отметил посол России и добавил, что подобного рода заявления лишь усложнят ситуацию в сфере контроля над вооружениями.

Несколько дней назад Анатолий Антонов предупредил США, что им не удастся отсидеться в случае начала ядерной войны в Европе. Посол напомнил, что в таких конфликтах победителя быть не может.