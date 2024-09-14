Отсидеться не получится. США напомнили, что будет в случае ядерной войны в Европе

Если в Европе начнется ядерный конфликт, у США не выйдет отсидеться за океаном. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на это в эфире телеканала «Россия 24» .

Дипломат отметил, что российская сторона не раз говорила о невозможности такого противостояния между ядерными державами, особенно между Соединенными Штатами и РФ. Победителей в такой войне, подчеркнул Антонов, быть не может.

«Но здесь (в США — прим. ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис: американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех», — подчеркнул посол.

Он еще раз обратил внимание, что игры с подобной риторикой недопустимы.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в России нужно провести испытания ядерного оружия. Такие маневры, допустил он, напомнили бы миру о страшной угрозе и трагедиях Хиросимы и Чернобыля. Политолог Петр Колчин в беседе с 360.ru усомнился, что в условиях современных реалий испытания ЯО станут эффективным продвижением позиции страны.