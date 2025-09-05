У Путина и Трампа нашли сходства в позиции по конфликту на Украине

CNN: Путин и Трамп посчитали ЕС помехой в урегулировании конфликта на Украине

Президенты Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп видят в странах Европы препятствие для процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Стивен Коллинсон в статье для американского издания CNN .

По его мнению, оба главы государства солидарны в том, что Европа мешает достичь мира на Украине с помощью провокаций или закулисных интриг.

«Дональд Трамп и Владимир Путин снова на одной волне. Президенты США и России обращают особое внимание на Европу, поскольку усилия по прекращению конфликта на Украине зашли в тупик», — объяснил Коллинсон.

Обозреватель напомнил, как президент США после переговоров с Путиным на Аляске попросил Евросоюз не вставлять палки в колеса на пути мирного урегулирования.

Ранее телеканал CNN предположил, что Трамп опасается срыва переговоров по Украине из-за усиления антироссийских санкций. Хозяин Белого дома пока не решил, стоит ли ему включаться в организацию встречи между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.