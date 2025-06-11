Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму

NOS: боевик ВСУ в Амстердаме напал на прохожих, чтобы попасть в тюрьму в Европе

Вскрылись подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте этого года. Мужчина, ранивший ножом пятерых человек, оказался украинским дезертиром, который мечтал оказаться в европейской тюрьме. Об этом сообщила телерадиокорпорация NOS .

Украинец Роман Д. состоял в ВСУ. В январе он получил отпуск, чтобы навестить мать, проживающую в Чехии. Однако вместо этого поехал в Нидерланды. Его бывшие сослуживцы рассказали, что Роман мечтал оказаться в европейской тюрьме, и для этого изучал законы разных стран, чтобы получить пожизненное заключение.

Бывший командир боевика отметил, что с психикой у Романа были проблемы. Он заявлял, что хочет убить человека в Европе, чтобы в тюрьме о нем «позаботились до конца жизни». Сослуживцы не восприняли его слова всерьез, они предположили, что это последствия тяжелой контузии в результате взрыва гранаты.

Роман напал на прохожих в Амстердаме 27 марта, ранены пять человек — четверо иностранцев и одна местная жительница. Нападающего обезоружил и задержал британский турист.