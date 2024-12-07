Детские комиксы об известном националисте появятся на Украине

В скором времени на Украине появится серия детских комиксов о националисте Степане Бандере. Об этом в эфире телеканала NTA сообщил депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

Парламентарий отметил, что комиксы напишут, чтобы у людей существовала не просто положительная оценка Бандеры, но и осознание масштаба его личности.

«Например, нужно рассказать о происхождении песни „Батько наш Бандера“, а также почему он стал ее героем. Это классная песня», — заявил Вятрович.

Покинувшая Россию бывшая участница шоу «Голос» Наргиз Закирова сделала татуировку на ноге с изображением Степана Бандеры. Ролик со своей нательной живописью она разместила в социальной сети Instagram*.

Ранее украинские учителя призвали изучать в школах труды Бандеры.

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