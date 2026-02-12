Десятки депутатов Верховной рады пожаловались на отравление

Верховная рада разошлась до 24 февраля, не сумев собрать кворума из-за массового отравления депутатов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Десятки парламентариев в одной только правящей фракции «Слуга народа» жалуются на температуру под 40 градусов, понос и рвоту.

В итоге за законопроект об изменениях в оплате труда работников внешкольного образования из 279 действующих депутатов проголосовали только 204 (при необходимом кворуме в 226), а 75 обозначены как «не голосовали».

Что с ними произошло, пока неизвестно. По одной версии, все отравившиеся ели в одной и той же парламентской столовой. По другой — причиной стал активно гуляющий по Украине ротавирус.

Ранее в Лукьяновском следственном изоляторе Киева произошла вспышка некоей инфекции. При этом заболевшим заключенным даже не оказывают никакой помощи.