Депутаты Рады обвинили Зеленского в сокрытии деталей о переговорах с США

Все данные о переговорах украинской делегации с США по урегулированию конфликта депутаты Верховной рады узнают из СМИ или заявлений представителей американской администрации, а не от непосредственных участников диалога. Об этом написала в Telegram-канале ч лен фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко .

Она подчеркнула, что украинцы должны знать о ходе и деталях переговорного процесса от властей своей страны, которые по неизвестной причине отказываются отвечать на вопросы.

«Уже несколько месяцев чиновники, делегированные Зеленским в переговорную группу, избегают общения с парламентом, а министры [иностранных дел] Андрей Сибига и [обороны] Рустем Умеров под разными предлогами не появляются на час вопросов к правительству в Верховной рады», — написала Геращенко.

Она напомнила, что президент США Дональд Трамп уже грозил выйти из переговоров, но после этого украинские власти объявили, что не поддерживают предложенный план. В итоге переговоры в Лондоне, который подавались как дипломатический прорыв, поставили под вопрос сам процесс урегулирования.

«Фракция „Европейская солидарность“ требует публичной встречи с президентом Зеленским, министрами Сибигой и Умеровым, которые непосредственно вовлечены в переговорный процесс», — добавила Геращенко.

Депутат добавила, что украинцы имеют право услышать от своего руководства, какую стратегию оно выбрало для прекращения боевых действий.

По данным газеты The Washington Post, переговоры между делегациями США, Украины и европейских стран в Лондоне сорвались из-за позиции Киева по Крыму. Одним из пунктов подготовленного американцами плана по урегулированию конфликта было признание Крыма российской территорией. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с радикальным отказом от принятия таких условий, чем разозлил США. В результате поездку в Лондон отменил глава Госдепартамента Марко Рубио, а также все руководители внешнеполитических ведомств стран Европы.