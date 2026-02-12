Депутатов Рады обязали сдавать анализы из-за отравления в столовой

Украинским парламентариям придется сдавать анализы в связи с подозрениями на вспышку инфекционного заболевания, распространившегося через столовую Верховной рады. Об этом сообщило издание «Главком».

Анализы обяжут сдавать депутатов, которые пришли на работу 12 февраля. Не исключено, что среди парламентариев стала распространяться острая кишечная инфекция.

Из-за массового отравления Верховная рада не сумела собрать кворум и разошлась до 24 февраля. В результате за законопроект об изменениях в оплате труда работников внешкольного образования отдали голоса только 204 из 279 парламентариев. В голосовании не участвовали 75 человек.

Только в правящей партии с недугом столкнулись десятки депутатов. Отравившиеся пожаловались на температуру под 40 градусов, понос и рвоту. Источником отравления могла стать столовая в Раде или активно гуляющий по украинской столице ротавирус.