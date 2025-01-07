Депутата Рады выгнали из турецкого эфира из-за футболки с Путиным

Депутат Рады пожаловался на изгнание из эфира в Турции из-за футболки с Путиным

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* пожаловался, что ему запретили выступать в эфире турецкого телевидения из-за футболки с оскорбительной надписью в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом народный избранник написал в Telegram-канале.

Гончаренко* рассказал, что должен был выступить в эфире TRT World, но руководство телеканала попросило снять одежду с оскорбительной надписью. После отказа выходить в кадр в другом одеянии, украинского политика сняли с эфира.

«Результат? Включение отменили», — пожаловался Гончаренко*.

Ранее Гончаренко* заявил, что «План победы» президента Украины Владимира Зеленского имеет мало общего с реальностью и не отражает желания государства. Он назвал пустыми словами представленные пункты документа.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов